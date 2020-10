Lazio, rivali Champions League: lo Zenit vince con un tris

Le rivali in Champions League della Lazio scaldano i motori e si preparano, come la squadra di Inzaghi, all'esordio stagionale europeo. I biancocelesti sfidano la Sampdoria prima del Borussia Dortmund, mentre lo Zenit è già pronto alla musichetta più famosa delle notti di calcio. I russi hanno vinto 3-1 contro il PFK Soci grazie ai gol Karavaev, Erokhin e Douglas Santos (inutile la rete di Zaika) ed ora aspettano il Bruges in casa per la prima del girone.

Sampdoria - Lazio, Muriqi è pronto per la prima in biancoceleste - FOTO

Champions, il Borussia Dortmund schiera Moukoko: 15enne recordman

Torna alla home page