Serie A, tonfo dell'Atalanta al San Paolo: il Napoli vince 4-1

Brutto tonfo dell'Atalanta al San Paolo. Gli uomini di Gasperini, dopo le prime 3 vittorie in campionato, perdono 4-1 contro il Napoli. I padroni di casa chiudono la pratica già nei primi 45 minuti, conclusi sul punteggio di 4-0. In gol Lozano (doppietta), Politano e Osimhen, al primo gol con la maglia azzurra. Nella ripresa la Dea accorcia le distanze con la rete di Lammers al 69' ma non riesce a riaprire la partita, bravi i ragazzi di Gattuso a gestire il risultato. Con i 3 punti conquistati oggi il Napoli sale al terzo posto in attesa degli altri risultati, a -1 dai nerazzurri, lanciando un messaggio importante al campionato.

