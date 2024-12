Lazio, il "buongiorno" del club: Hysaj protagonista - FOTO

Il giorno dopo è ancora più bello, si sa. La Lazio ha battuto il Napoli in Coppa Italia con una tripletta di Noslin che ha reso inutile il momentaneo gol del pareggio di Simeone. L'ex Verona però non è stato il solo protagonista della sfida, insieme a lui anche Hysaj. Il terzino è stato chiamato in causa da Baroni per sopperire alle assenze e consentire il turnover, nonostante fosse finito ai margini del progetto si è sempre allenato con senso del dovere e responsabilità. "Voglio ringraziarlo. Non ci deve niente, ma è un giocatore che ci dà sempre una grande mano in allenamento" ha dichiarato il tecnico in conferenza stampa. E così non poteva che essere con lui il "buongiorno" del club dato via social ai propri tifosi. Un modo per sottolineare la sua prestazione e professionalità.

