Lazio, il Capodanno della squadra: famiglia e amici da Roma a Parigi - GALLERY

La Lazio è tornata al lavoro per preparare la gara contro l'Udinese. Ma come hanno trascorso la notte di Capodanno i componenti della squadra di Sarri? Famiglia, amici e viaggi per i giocatori che hanno condiviso sui social il loro Capodanno. Ciro Immobile e Jessica Melena hanno festeggiato in famiglia e hanno posato per uno scatto romantico. Ritratto di famiglia anche per Luis Alberto, la moglie Patricia e i due figli della coppia che hanno accompagnato l'ingresso nel nuovo anno. Elegantissimi e glamour sono apparsi anche Chiara Nasti e Mattia Zaccagni che hanno festeggiato con i loro cari divertendosi tra canti e balli. Foto al bacio anche per Patric e la sua Anabel che con tutta la famiglia dello spagnolo hanno proseguito i festeggiamenti iniziati all'Olimpico dopo la rete con il Frosinone. A proposito di quella partita, hanno scelto il romanticismo anche gli altri due marcatori finiti sul tabellino: Isaksen e Castellanos.

L'argentino ha festeggiato con la sua Kyanne in casa, mentre Gustav ha scelto un ristorante vista Colosseo insieme alla fidanzata Olivia. Capodanno con le nuove arrivate anche per Felipe Anderson e Marusic che hanno festeggiato con le piccole Helena e Mia e le rispettive consorti. Hysaj ha festeggiato da papà orgoglioso postando selfie con i suoi figli. Pedro ha steggiato in un locale con la famiglia e gli amici, imitato da Provedel che ha posato per una foto di gruppo. Lazzari e la sua Diletta hanno scelto gli amici esattamente come Luca Pellegrini che ha festeggiato con i figli di Mihajlovic. Mandas ha invece passato la serata a cena con il suo agente Diego Tavano e altri assistiti del procuratore tra cui Edoardo Bove.

C'è poi chi ha lasciato Roma come Cataldi che è volato in Puglia con la moglie Elisa e il figlio Tommaso. Rovella è andato invece a Parigi e ha mostrato come il suo tatuaggio con la chiave di violino possa diventare la Torre Eiffel. Alessio Romagnoli ha festeggiato da Cipriani a Montecarlo insieme a tante persone tra cui anche Balotelli e il fratello Enock.