Lazio, il Celtic Park è un "paradiso" infernale: i tifosi sono avvisati

In città l'essenza della Champions League si inizia ad assaporare da settimane. C'è fervore nella Capitale, la Lazio aprirà le danze contro l'Atletico Madrid di Simeone e a seguire, super trasferta in quel di Glasgow contro il Celtic. Tifosi avvisati, perché lo stadio degli scozzesi, chiamato "Celtic Park" è definito da anni "The Paradise", ma che può ben presto trasformarsi in un inferno per i tifosi ospiti non appena la posta in palio si alza. Come riporta il Corriere dello Sport, quello del Celtic è il terzo impianto calcistico più grande del Regno Unito e il secondo della Scozia. Ha ospitato partite rimaste nella storia del calcio britannico tra cui quella contro il Barcellona, nel 2012 persa dai Blancos per 2-1, nonostante il 89% del possesso palla e i 23 tiri tentati.

FONDAZIONE - Costruito nel 1892 da Archibald Leitch, ma prima di allora, il Celtic aveva giocato le proprie partite casalinghe in un altro impianto. Ecco spiegato il motivo del soprannome dello stadio. Lo spostamento verso Parkhead, meglio noto come Celtic Park, fu paragonato da un giornalista dell'epoca a “lasciare un cimitero per entrare in paradiso”, ma che può ben presto trasformarsi in un inferno, ecco l'ossimoro scozzese. Sì perché i tifosi raccontano di un clima da brividi ancora prima del fischio d'inizio e, man mano che la Green Brigade si accenda, il settore si colora di sciarpe, striscioni e cori accompagnato il tutto da "You'll Never Walk Alone" cantato da tutti i 60.000 biancoverdi prima del fischio di inizio.