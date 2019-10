Lazio, il Celtic Park si prepara alla battaglia: 1500 biancocelesti presenti

La Lazio, domani, affronterà il Celtic in un catino bollente. In quel di Scozia gli uomini di Inzaghi saranno accolti in un Celtic Park pieno e pronto a tutto per guidare la propria squadra alla vittoria, colorato interamente di bianco e verde. Quasi interamente, perchè i biancocelesti non saranno soli. Potranno contare su un manipolo di laziali giunta da Roma per sostenere Immobile e compagni. Dei 61mila tifosi presenti allo stadio, come riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei, saranno 1500 i tifosi della Lazio presenti. Si è chiusa ieri la vendita dei biglietti. L'impianto sportivo regalerà una serata tutta particolare, all'insegna del calcio e del tifo. Infatti, dopo Wembley e Old Trafford, è il terzo del Regno Unito e secondo in Scozia. Già stabilito il percorso che i tifosi della Lazio dovranno compiere per arrivare in piena tranquillità allo stadio: meeting point in Merchant Square, poi la polizia scorterà il corteo per 3 chilometri fino a Celtic Park.

