Lazio, il decennale del 26 maggio e la vittoria sul campo: ma c'è una strana coincidenza

Una vittoria sofferta ma meritata e bellissima, con la cornice degli oltre 64mila che hanno festeggiato prima il decennale della vittoria di Coppa Italia contro la Roma e l'addio della leggenda biancoceleste Stefan Radu al calcio. Tra le due celebrazioni anche i tre punti guadagnati col sudore che portano la Lazio...a 71 punti in classifica. Ironia del destino infatti, proprio oggi in cui gli eroi del 26 maggio sono riuniti all'Olimpico, la squadra di Sarri raggiunge una cifra così importante, significativa e particolare, una cifra che per i laziali non sarà mai come tutte le altre.