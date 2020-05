Lazio, il fotografo Rosi: "Il gol di Lulic del 26 maggio il momento più bello"

Intervenuto ai microfoni di Radio Incontro Olympia, Marco Rosi, fotografo ufficiale della Lazio, ha raccontato aneddoti e segreti del suo lavoro: "Ho il piacere di lavorare con un gruppo fantastico di bravi ragazzi e di instaurare dei rapporti personali con i giocatori. Oggi come oggi i più richiesti dal punto di vista mediatico sono Immobile, Milinkovic e Luis Alberto, ma tutta la squadra è forte ed è difficile fare un nome".

MOMENTI INDELEBILI - "Ci sono state situazioni in cui sono stato coinvolto emotivamente - rivela Rosi - momenti che sai che rimarranno nella storia, come il gol di Lulic il 26 maggio. Ricordo con affetto anche la bellissima esultanza di Klose dopo il gol nell'ultimo minuto nel derby con la Roma nel 2011, così come quella dell'abbraccio di Inzaghi alla squadra dopo il gol di Correa al Milan". Proprio riguardo il mister piacentino, il fotografo dei biancocelesti si è soffermato: "Inzaghi è in grado di regalarti sempre foto sia durante le partite che durante le esultanze. Amo anche le coreografie, nonostante dal basso non si vedano benissimo. Rappresentano una cornice ed un ricordo di una partita. Inoltre, è bello anche immortalare le esultanze ai gol di Lotito, De Martino e Tare. In questi anni la società ha avuto il merito di costruire una squadra davvero forte ed è un piacere immortalare i loro momenti di felicità"

SULLA RIPRESA - "Sono stato a casa dal 28 febbraio fino a quando non sono ricominciati gli allenamenti della squadra, racconta infine Marco Rosi. Ci auguriamo tutti che il calcio possa riprendere, essendo un motore economico di un mondo intero. Sia per noi fotografi freelance, che per tante famiglie che vivono grazie al lavoro che offre questo sport. Spero che l'Italia possa riprendersi, altrimenti sarà dura per tutti".