Lazio, il giorno di Milinkovic! Sui social gli auguri dei compagni - FOTO

È il giorno di Milinkovic! Oggi in casa Lazio ci si prepara alla sfida di questo pomeriggio contro il Bologna, ma intanto si festeggia il compleanno del 'Sergente'. Il centrocampista serbo, che spegne ventisei candeline, sta ricevendo una serie infinita di auguri. Dal club, ma anche dai tifosi e dai compagni. Luis Alberto e Ciro Immobile sono stati i primi biancocelesti a dedicare una "Instagram story" al serbo. Entrambi hanno pubblicato un'immagine che li ritrae in campo in compagnia di Milinkovic: "Auguri, Sergente". I due sono stati seguiti immediatamente da Correa e Luiz Felipe, che non hanno fatto mancare il proprio affetto all'ex Genk.

