Bologna - Lazio, Soriano contro Luis Alberto: la sfida della verticalità

Bologna-Lazio è Soriano contro Luis Alberto, il classico caso di partita nella partita. Si gioca sulla verticalità, sulla visione di gioco, sugli inserimenti, sui passaggi filtranti e sui gol da attaccante aggiunto, ne hanno di armi da far valere in campo. Sono le mezzali più decisive che ci siano in Italia, peccato che quest'anno al Mago manchino gli assist, ma il duello rimane top. Come si legge sulla rassegna di Radiosei, in 23 presenze Soriano ha firmato sino ad ora 7 gol, lo stesso numero dello spagnolo in 20 gare disputate. Di minuti il centrocampista di Mihajlovic ne ha giocati 2039, fornendo 5 assist. Nessuno invece per Luis su 1556'. Dal passaggio al tiro, i due non si limitano all'assistenza per i compagni, ma sanno mettersi in proprio, i gol lo dimostrano, i tiri in porta totali anche: 26 a 32 per il biancoceleste.

