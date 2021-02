Lazio, Luis Alberto è Mago vero contro il Bologna: i numeri da record

BOLOGNA-LAZIO - Contro il Bologna è anche un po' la partita di Luis Alberto. Non c'è solo la sfida degli amici Mihajlovic e Inzaghi, il Mago negli anni in biancocelesti si è costruito una certa reputazione dalle parti di Bologna grazie a magie e gol in campo. Come riporta la rassegna di Radiosei, non esiste nessun altra squadra in Serie A a cui lo spagnolo ha fatto più male tra reti (2) e assist (5), è quella con cui ha lasciato di più il segno. Lo scorso 24 ottobre la sbloccò lui all'Olimpico, il 29 febbraio 2020, nell'ultima partita prima del lockdown e dello stop della Serie A, aprì di nuovo le danze. Insomma, quando Luis vede il rossoblù del Bologna diventa ancora più incisivo, sperando che anche questa volta sia così.

