Lazio, Lulic si scalda per il Bologna: contro gli emiliani il suo primo gol in A

Dopo quasi un anno di lontananza dal campo per il brutto infortunio alla caviglia, Senad Lulic è tornato a disposizione di Inzaghi che lo ha già schierato in campo. Il capitano della Lazio è sempre stato un elemento fondamentale e può tornare a esserlo nella prossima sfida di campionato contro il Bologna. Il bosniaco partirà dalla panchina, ma verrà inserito per far rifiatare Marusic che in Champions League ha dato il tutto per tutto. C'è da ricordare che il primo gol di Lulic in Serie A è arrivato proprio contro i felsinei il 23 ottobre del 2011 al Dall'Ara. Anche domani i biancocelesti saranno in trasferta e Lulic potrà tornare a essere decisivo come 10 anni fa.