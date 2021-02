Cassano: "Italiane scadenti in Champions, hai visto Musiala con la Lazio?"

Ultimamente lo vediamo e sentiamo più alla Bobo Tv con Vieri, Adani e Ventola che in televisione, Antonio Cassano rimane comunque al centro dell'attenzione per la sua veracità e innata capacità di essere diretto e non dire banalità, senza guardare in faccia a nessuno. Lazio-Bayern Monaco se l'è vista, così come le altre sfide di Champions, e un'idea se l'è fatta: "Siamo un calcio scadente, il quarto o il quinto d’Europa […] e quando andiamo all’estero ci prendono a bastonate. Bisognava investire sui giovani […], hai visto la partita che ha fatto Musiala, un 2003, contro la Lazio?", si legge sulla rassegna di Radiosei.

