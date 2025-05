Lazio, il girone di ritorno è stato un incubo: anche il Milan ha fatto meglio

La Lazio chiude il campionato di Serie A da settima in classifica. Un risultato che se pensato in estate non avrebbe forse creato grande scalpore, ma che oggi è motivo di delusione per come si erano messe le cose nell'arco della stagione. Il girone d'andata, infatti, ha visto la squadra di Marco Baroni dominare in lungo e in largo, al punto da poter spingere i tifosi biancocelesti a sognare qualcosa di più di una semplice Europa.

IL GIRONE DI RITORNO - Poi le prime difficoltà, gli inciampi e un rendimento sempre meno regolare e continuo, ma decisamente più altalenante che ha cambiato l'immagine della Lazio, fino all'ultimo passo falso: quello del mancato accesso all'Europa. Oggi un punto fa tutta la differenza del mondo, ma il problema va ricercato in un girone di ritorno che se messo a paragone con i risultati delle altre vede la Lazio occupare l'ottava posizione con 30 punti conquistati, con alle spalle solo Bologna e Fiorentina (tra le big) ma solo per differenza reti. Di seguito la classifica.

1. Roma 46

2. Inter 40

3. Napoli 38

4. Juventus 37

5. Milan 33

6 Atalanta 32

7. Como 31

8. Lazio 30

9. Bologna 30

10. Fiorentina 30

11. Genoa 23

12. Torino 23

13. Cagliari 19

14. Udinese 19

15. Hellas Verona 18

16. Parma 17

17. Lecce 17

18. Venezia 15

19. Empoli 11

20. Monza 8