Lazio, il Mago Luis stupisce ancora: il club lo esalta – VIDEO

Si è conclusa con una bella vittoria dei biancocelesti la sfida contro il Bologna. Diversi sono stati i protagonisti e tra questi c’è sicuramente Luis Alberto. Lo spagnolo ha trovato il suo equilibrio e ogni volta che scende in campo non fa altro che stupire. Sono delle vere e proprie magie, facili a guardarsi ma solo chi ha estro può realizzarle. In campo fa impazzire i propri rivali, è imprendibile per loro. Lo sa bene Marko Arnautović. La società ha deciso di celebrare il suo talento con un video che ripropone una delle sue giocate proprio contro l’attaccante dei felsinei che, a giudicare dall’espressione del volto, sembra essere piuttosto stizzito.

CLICCA QUI PER TORNARE IN HOME PAGE

Chi segna di più da fuori area in Europa? Un biancoceleste in Top 10

Porto-Lazio, scelto l'arbitro del match: tocca a Gozubuyuk