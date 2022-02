Porto-Lazio, scelto l'arbitro del match: tocca a Gozubuyuk

Sarà Serdar Gozubuyuk l'arbitro della sfida tra Porto e Lazio, andata dei play-off della Europa League 2021/22, che si disputerà giovedì, alle 21, all'Estadio do Dragao. Il direttore di gara olandese avrà come assistenti i connazionali Joost van Zuilen e Johan Balder. Al Var un altro olandese, ovvero Pol van Boekel. Un solo precedente tra l'arbitro olandese e la Lazio. Risale al 2018, Eintracht-Lazio di Europa League. Sconfitta pesante per 4-1 per i biancocelesti e due espulsi (Correa e Basta).