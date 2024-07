Lazio, il Marsiglia torna alla carica: occhi su un ex obiettivo

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

CALCIOMERCATO LAZIO - Uno dei tanti nomi accostati alla Lazio nelle ultime settimane è quello di Bilal El Khannouss, giovane talento del Genk. I biancocelesti non hanno mai affondato il colpo per il marocchino, virando su altri profili. Adesso però in corsa sarebbe subentrato il Marsiglia di Roberto De Zerbi. Dopo il duro scontro testa a testa per Mason Greenwood, vinto dai francesi, nel mirino ci sarebbe proprio il classe 2004, che potrebbe essere convinto a sposare il progetto grazie all'influenza del consigliere Mehdi Benatia. La concorrenza però è folta: attenzione a Galatasaray, Liverpool e Tottenham. A riportarlo è il portale francese Sport.