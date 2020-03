Lazio, il mental coach Corapi: "Ai giocatori dico: giocate alla PlayStation"

Tutti a casa, la Lazio non si allena e aspetta il prossimo via libera. Si vive nell’incertezza, gli scenari cambiano di giorno in giorno. Ma ai giocatori biancocelesti è stato detto di allenarsi a casa e di non staccare la spina. A tal proposito, come riporta la rassegna stampa di Radiosei, il mental coach Sandro Corapi ha detto la sua su questo momento: “Ai giocatori dico di risparmiare le energie mentali e sarete pronti a ripartire. Simone Inzaghi ha già dimostrato di stare vicino ai giocatori, ora dovrà togliere delle incertezza. Il mio consiglio? Giocate pure alla PlayStation a distanza: utile svago, ma allena spirito e competitività”.

