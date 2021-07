Lazio, il patron della federcalcio albanese a Hysaj: "I tuoi valori trionferanno"

Sono tantissimi i messaggi arrivati all'indirizzo del nuovo acquisto della Lazio Hysaj. Anche il numero uno della federcalcio albanese, Armand Duka, si è espresso in merito. Ecco le sue parole: "Caro Elsi, tu sei e rimarrai sempre non solo un giocatore meraviglioso, ma anche una personalità importante del mondo del calcio. Il fatto che tu abbia cantato una canzone, non da il diritto a nessuno di mettere in discussione la tua personalità.

Sono consapevole che i tuoi valori trionferanno di fronte alla violenza verbale ed ideologica che nulla ha a che vedere con il calcio e i valori di questo magico sport. Continua a lavorare e ad allenarti, dai il massimo come hai sempre fatto. Tutti noi ti amiamo e ti sosteniamo".

