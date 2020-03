Lazio, il Pescara richiama Immobile. Ma è solo per una partita a Pes...

Stare a casa. Questa è l'unica regola al momento da seguire, e anche se per un po' sarà un sacrificio può essere l'occasione per fare altro. Leggere, scrivere, vedere film, chi ne ha più ne metta, ogni idea è ben accetta basta che non si esca (se non per motivi necessari, chiaro). Una simpatica iniziativa per passare del tempo l'ha avuta il Pescara: sui social, lanciando l'hashtag #Restiamoacasa, ha di fatto organizzato un torneo online a Pes2020. L'invito è esteso a tutte le squadre e per farsi trovare pronto il club abruzzese ha chiesto aiuto: "Partitina? Noi abbiamo dei rinforzi", scrive sui social mentre nel video postato appaiono Insigne, Verratti e Immobile, i tre che un tempo giocavano insieme nel Pescara di Zeman. Un ritorno alle origini. Ovviamente, la Lazio può stare tranquilla, si tratta solo di realtà virtuale.

