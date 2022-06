Lazio, il preparatore di Immobile: "L' infortunio sta passando..."

Immobile non si è fermato un istante in queste vacanze e con l'aiuto del suo preparatore sta smaltendo l'infortunio alla caviglia...

Fonte: Niccolò Di Leo - Lalaziosiamonoi.it

L'infortunio alla caviglia aveva costretto Immobile a dare forfait nelle ultime due partite del campionato contro Juventus ed Hellas Verona. L'attaccante biancoceleste, per recuperare in vista del ritiro, non si è mai fermato durante le vacanze, aiutato dal suo preparatore Carmine Menna. Proprio quest'ultimo, tramite delle storie Instagram, ha ripreso gli allenamenti di Ciro e ha accompagnato i video da un suo commento sulla situazione di Immobile: "Anche oggi un nuovo grande passo verso una condizione ottimale. L'infortunio sta finalmente diventando un ricordo, ora siamo quasi pronti per partire alla grande". Il capitano della Lazio, a pochi giorni dal ritiro, sta tornando nella sua forma migliore e a breve sarà pronto per far esplodere di gioia, l'ennesima volta, lo Stadio Olimpico.