Lazio, Immobile a caccia di un record anche in Champions: ecco quale

Il periodo non è dei migliori per Ciro Immobile, almeno per quanto riguarda il suo score realizzativo. Un motivo in più per trovare il gol nel match di questa sera contro l'Atletico Madrid che segna l'esordio stagionale in Champions League. The King inoltre vuole incrementare il suo score con l'aquila sul petto nella massima competizione europea. Al momento è fermo a 5 centri in 5 apparizioni. Nella speciale classifica all time dei marcatori biancocelesti in Champions, occupa il quarto posto insieme a Crespo e Pandev. A quota 6 c'è Sinisa Mihajlovic mentre al secondo posto con 7 centri ecco Claudio Lopez. Staccatissimo il leader di questa graduatoria, ovvero Simone Inzaghi che guida con 15 reti realizzate però in 31 presenze. Sarà difficile raggiungerlo, ma il bomber laziale spera almeno di entrare nella top 3 per aggiungere un altro tassello alla sua straordinaria carriera con l'aquila sul petto.