Lazio, Immobile agguanta Giordano che lo applaude: "Bravo Ciro, ora regalami la maglia"

"Non sono pochi. E se li è meritati tutti: ci è arrivato con il sacrificio, con la fatica, con il lavoro. Gli dico bravo". A parlare così è Bruno Giordano che commenta sulle pagine de Il Corriere della Sera il momento d'oro di Ciro Immobile. Con la rete di sabato al Napoli, il bomber biancoceleste ha toccato quota 108 con l'aquila sul petto raggiungendo proprio l'ex numero nove. Un risultato storico e magico per la punta di Torre Annunziata che sta vivendo una stagione magica in cui è già arrivato a venti reti in campionato. Giordano ha espresso parole al miele per Immobile, definito un centravanti che ha proseguito la tradizione dei grandi attaccanti a tinte biancocelesti. Sull'ex Siviglia lui ha sempre puntato fin da quando arrivò per sostituire Klose e più di qualcuno storse la bocca non ritenendolo all'altezza. Ciro ha dimostrato sul campo tutto il suo valore e le sue qualità. Immobile è migliorato notevolmente ed è certo che dimostrerà il suo valore sia in Nazionale che con la Lazio in Champions nella prossima stagione. Giordano è felice di essere stato raggiunto e ha una richiesta speciale per il suo erede: "Qualche tempo fa scherzando ho detto che, se mi avesse raggiunto, avrebbe potuto regalarmi una maglia con l'autografo. Magari me la manda davvero".

