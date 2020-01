Serie A, classifica marcatori: Immobile resta leader

CLASSIFICA MARCATORI SERIE A - Un altro tassello, l'ennesimo, per consolidare il proprio posto sul trono dei cannonieri della Serie A. Ciro Immobile ha colpito ancora, decisivo nell'1-0 con il quale la Lazio ha steso il Napoli centrando la decima vittoria consecutiva. È il suo 20° gol in campionato, una rete che permette al 17 di Inzaghi di allungare su Joao Pedro e Lukaku, rimasti a secco rispettivamente contro Milan e Atalanta. Decima realizzazione stagionale, invece, per Lautaro Martinez che aggancia Muriel (colpevole di aver fallito un rigore, ndr) al quinto posto in classifica. Nella domenica di Serie A Ronaldo riesce a tenere il passo di Immobile grazie al calcio di rigore trasformato contro la Roma. Di seguito, ecco la top ten della classifica marcatori del campionato.

1) C. Immobile (Lazio) 20

2) R. Lukaku (Inter) 14

2) C. Ronaldo (Juventus) 14

4) Joao Pedro (Cagliari) 11

5) L. Martinez (Inter) 10

5) L. Muriel (Atalanta) 10

7) A. Belotti (Torino) 9

7) J. Ilicic (Atalanta) 9

9) D. Berardi (Sassuolo) 8

9) F. Caputo (Sassuolo) 8

6 gol: J. Correa (Lazio)

4 gol: F. Caicedo (Lazio)

3 gol: Luis Alberto (Lazio), S. Milinkovic-Savic (Lazio)

1 gol: F. Acerbi (Lazio), Luiz Felipe (Lazio), A. Marusic (Lazio), S. Radu (Lazio)

Pubblicato il 05/01 alle ore 14:45

TORNA ALLA HOMEPAGE