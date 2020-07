Lazio, Immobile agguanta Toni e Meazza: nel mirino Angelillo e Higuain

IMMOBILE LAZIO STATISTICHE - Ciro Immobile è tornato on fire. Dopo la rete alla Juventus, il bomber della Lazio trova la via del gol e regala il successo contro il Cagliari. Il centravanti sale così a quota 31 e si riprende la vetta della classifica marcatori. Il numero 17 sta riscrivendo le statistiche e i record. L'attaccante è stato il primo giocatore della Lazio a superare quota 30 e anche a livello nazionale in pochi hanno retto il suo ritmo. Attualmente Ciro è quinto per gol realizzati in una singola stagione. L'ex Torino ha raggiunto Meazza, Toni, Nyers e Borel (gli almanacchi ne assegnano 31 e non 32 come riportato da alcuni, ndr). Meglio di loro ha fatto Angelillo che nel 1958/59 è arrivato a quota 33 con la maglia dell'Inter. L'argentino è stato naturalizzato italiano e per questo detiene lui il record tricolore di reti segnate in una singola stagione. Immobile è a meno due e spera, nei tre turni che mancano, di riuscire a raggiungerlo e a superare. Sopra all'italoargentino ci sono Nordahl (secondo e terzo rispettivamente con 35 e 34 centri) e Higuain con 36. Duecentosettanta minuti a disposizione e tanta voglia di riscrivere la storia. Il bomber ha riportato la Lazio in Champions e ora vuole togliersi qualche soddisfazione personale, con anche una Scarpa d'Oro non più così lontana. Ecco la top ten dei marcatori della Serie A con più gol in una singola stagione:

1) Higuain (2015/16) 36

2) Nordahl (1949/50) 35

3) Nordahl (1950/51) 34

4) Angelillo (1958/59) 33

5) Immobile (2019/20) 31

5) Borel (1933/34) 31

5) Meazza (1929/30) 31

5) Nyers (1950/51) 31

5) Toni (2005/06) 31

8) Cristiano Ronaldo (2019/20) 30

8) Hansen (1951/52) 30

8) Nyers (1949/50) 30