Lazio, Immobile e il discorso ai compagni: "Solo così batteremo il Bayern"

Partita delicata quella di domani per la Lazio, importantissima per il prosieguo nella competizione europea a cui i biancocelesti non intendono rinunciare. In conferenza stampa, a Ciro Immobile, in qualità di capitano, è stato chiesto in che modo abbia caricato i compagni in vista del match col Bayern. Il numero diciassette ha ammesso che farà, come sempre, un discorso motivazionale alla squadra: "Io lo faccio in tutti gli stadi. Per la partita di domani non voglio esagerare, altrimenti rischio di appesantire solo la situazione che penso sia già abbastanza nervosa. Voglio una squadra unita, che giochi l'uno per l'altro: solo così si batte il Bayern".

