Lazio, Immobile è il miglior attaccante degli ultimi 3 anni di Serie A: il dato

Si legge Ciro Immobile, si pronuncia “Ha segnato la Lazio”. La memoria tendenzialmente è corta, tende a essere ingannevole e a giocare brutti scherzi. Perché l'ultima versione di Ciro è stata un po' appannata, nervosa, poco lucida in zona gol. Allora è facile dimenticare che questa per il napoletano sia stata un'annata da 19 reti, meno di quanto aveva abituato, ma ugualmente un buon bottino. Di queste, 15 sono arrivate in Serie A, contro le 29 della scorsa stagione e le 23 del 2016/17. Insieme fanno 67 gol, e negli ultimi 3 anni nessuno ha raggiunto queste cifre nel campionato italiano. Dietro Immobile c'è Icardi (64) poi Mertens (62). Nomi altisonanti e di grande spessore, comunque meno continui e decisivi dell'aquila con il numero 17. Poi seguono tutti i big, tra cui gli altri due capocannonieri - Dzeko e Quagliarella - che in queste tre stagioni si sono spartiti il trono con Immobile. È stata una stagione in chiaroscuro per il bomber di Torre Annunziata, ma i numeri parlano chiaro: anche l'anno prossimo la certezza nell'attacco di Simone Inzaghi si chiamerà Ciro Immobile. Pardon, “Ha segnato la Lazio”. Di seguito, gli 8 migliori marcatori degli ultimi 3 campionati di Serie A:

1 - Immobile 67

2 - Icardi 64

3 - Mertens 62

4 - Quagliarella 57

5 - Dzeko 54

6 - Belotti 51

7 - Higuain 46

8 - Zapata 44

