Lazio, Immobile e il piccolo Samuele a Formello: "Campione!"

Un'amicizia grande, quella che lega Ciro Immobile e il piccolo Samuele. I due si sono conosciuti durante una delle cene organizzate da Serena Grigioni per la sua Anti Cipo Onlus. Da quel momento, tra il centravanti e il bambino, tifoso sfegatato della Lazio, è nato un rapporto speciale, coronato dall'ingresso in campo insieme (l'ultima volta prima di Lazio-Chievo nella passata stagione). Oggi, l'attaccante ha accolto il suo piccolo amico ospite a Formello. La maglia che ha indossato Samuele per l'occasione dice tutto: "101 volte grazie". Un modo per esprimere la propria riconoscenza a Immobile per i suoi gol, specialmente dopo il traguardo raggiunto in Serie A con la doppietta alla Samp. I due si sono fatti scattare una fotografia insieme, ricondivisa poi in una story su Instagram dal centravanti: "Riesci a farmi emozionare ogni volta, campione!".

LAZIO, PRIMO ALLENAMENTO DI PREPARAZIONE AL DERBY

CALCIOMERCATO LAZIO, SI STUDIA IL RINNOVO DI MILINKOVIC

TORNA ALLA HOME PAGE