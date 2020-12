Lazio, Immobile e il sorpasso su Signori: ora è Ciro il miglior rigorista nella storia del club

Ciro Immobile supera Giuseppe Signori. Con il calcio di rigore trasformato in Borussia Dortmund - Lazio, il bomber biancoceleste ha raggiunto il primo posto in solitaria nella classifica dei migliori attaccanti dagli undici metri nella storia del club. Sono 39 i centri arrivati dal dischetto, uno in più rispetto a quelli di 'Beppe Gol', in maglia biancoceleste dal 1992 al 1997. Record dopo record, Re Ciro è sempre di più nella storia della Lazio.

