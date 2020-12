Capello: "La Lazio è la tipica squadra 'romana', alterna l'entusiasmo alle difficoltà"

Fabio Capello, a qualche minuto dal fischio d'inizio del match, si è espresso sulla Lazio e sull'impegno di questa sera contro il Borussia Dortmund. L'ex tecnico, nel pre-partita di Sky Sport, ha spiegato: "È una squadra con grande potenzialità, quando è umile e quando ha gli spazi giusti. Pochi hanno la qualità dei giocatori biancocelesti, forse giusto il Napoli può essere paragonato. Una squadra che ti entusiasma... è un po' romana, in continuo up and down. L'allenatore a Roma deve essere bravo sia nei momenti di gloria che quelli pià difficili".

