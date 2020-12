Condò: "Lazio a Dortmund come un trapezista, ma con la rete. E sull'assenza di Haaland..."

AGGIORNAMENTO ORE 20.10 - Commentando l'assenza di Haaland, che non siederà neanche in panchina per dei problemi al ginocchio, Condò ha spiegato: "La Lazio è stata molto svantaggiata con le assenze in Champions. È mancato Immobile, ma anche Luis Alberto e Leiva. È la prima volta che si può dire che sia favorita nel gioco di presenze e assenze. Concediamoglielo!".

Paolo Condò, opinionista di Sky Calcio Show, ha parlato della sfida di Champions League di questa sera tra Borussia Dortmund e Lazio. In particolare, si è espresso sul tipo di gara dei biancocelesti al Signal Iduna Park: "Lazio serena, si trova nella posizione del tennista che, al tie-break, ha dei punti di vantaggio. E sa che prima della fine avrà una chance sul suo servizio, ovviamente si tratta dell'ultima partita in casa contro il Bruges. Farà una partita attenta ma, a maggior ragione se mancherà Haaland, sarà come un trapezista che volteggia, ma che ha la rete sotto. Quindi volteggia più tranquillo. Sfida Immobile - Haaland? Un bellissimo duello tra la Scarpa d'Oro e il Golden Boy".

