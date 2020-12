Sfida a padel tra ex Lazio: in campo Marchegiani, Marcolin, Di Canio e Giannichedda - FT

Dopo aver appeso gli scarpini al chiodo, è sempre una buona idea cimentarsi in nuovi sport. La disciplina che sta spopolando in Italia è il padel, una sorta di tennis ristretto con pareti in vetro. Questo pomeriggio è andata in scenda una bella partita tra quattro ex calciatori della Lazio. Due contro due: da una parte Di Canio e Marchegiani e dall'altra Giannichedda e Marcolin, come testimoniato da una foto postata sui social da quest'ultimo che ha commentato: "La partita infinita di padel". I quattro si sono dati battaglia a colpi di racchetta. Sarebbe curioso scoprire quale coppia ha avuto la meglio e ha portato a casa la vittoria. Tra i commenti è intervenuto anche Marcelo Salas che ha regalato applausi ai suoi ex colleghi.

