B. Dortmund - Lazio, Cravero: "Biancocelesti con la testa libera. All'andata li hanno massacrati..."

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio a poco più di due ore dal fischio d'inizio di Borussia Dortmund - Lazio, Roberto Cravero si è espresso sul match: "Delle volte è più facile giustificare prestazioni in cui non è riuscito niente. L'Udinese domenica si è trovata 3-0 giocando una discreta partita, nulla più. Hanno solo aspettato gli errori della Lazio, punendoli con i suoi giocatori di qualità. Il grosso vantaggio della Lazio stasera è che giocheranno con la testa libera, visto che c'è anche il match point successivo con il Bruges. All'andata li hanno massacrati, e questo ti può fare andare oltre al nome Borussia Dortmund. Haaland sarà il più forte al mondo? Il numero uno secondo me no, perché non ha quelle qualità tecniche che ti permettono di entrare là. Però ha fisico, e vede la porta in maniera incredibile: si migliorerà, certo".

