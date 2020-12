Lazio, i biancocelesti tornano a Dortmund dopo 25 anni - VIDEO

Dopo 25 anni la Lazio torna a giocare al Westfalenstadion. L'ultima volta che il Borussia Dortmund ospitò i biancocelesti fu nel marzo del 1995 per i quarti di finale della Coppa UEFA. In quell'occasione la squadra allenata da Zeman non riuscì ad imporsi sui tedeschi, mentre oggi Inzaghi e i suoi hanno le carte in regola per poter affrontare a viso aperto la corazzata giallonera. La società capitolina, su Twitter, ha pubblicato un video in merito, sperando possa essere di buon auspicio.