Borussia Dortmund - Lazio, Haaland neanche in panchina: il motivo

AGGIORNAMENTO ORE 20.00 - L'indiscrezione degli ultimi minuti è stato confermata al momento della pubblicazione delle formazioni ufficiali della sfida. Haaland non siederà neanche in panchina durante il match contro la Lazio. Alcuni problemi al ginocchio, spiega il Borussia Dortmund sul proprio profilo Twitter, hanno fermato l'attaccante.

Erling Haaland molto probabilmente non sarà presente nell'undici titolare che Favre schiererà contro la Lazio. Negli ultimi minuti questa indiscrezione si sta diventando sempre più insistente, ma al momento non c'è niente di certo. A quanto appreso negli ultimi minuti, il centravanti del Borussia Dortmund avrebbe preso una botta all'anca nella giornata di ieri e non riuscirebbe a stringere i denti. Il tecnico giallonero potrebbe inserire al suo posto Marco Reus, anche se non chiude totalmente la porta al vichingo norvegese: la decisione sarà presa all'ultimo.

