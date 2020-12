Lazio, la Serie A su Twitter aspetta la partita con il Dortmund: "Attesa pazzesca" - FT

I minuti al fischio d'inizio sono sempre di meno, l'ansia e la voglia di vivere emozioni indescrivibili sono sempre di più. Alle 21 la Lazio affronterà il Borussia Dortmund in un'altra notte europea dal sapore unico. I biancocelesti si giocano, già da questa sera l'accesso agli ottavi di finale. A sostegno dei capitolini c'è anche la Serie A che su Twitter scrive: "Attesa pazzesca: notte europea per la Lazio". Dopo 25 anni la Lazio torna al Westafalenstadion per vivere una serata da sogno.