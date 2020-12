Bologna, Sabatini: "Mihajlovic ora varrebbe tantissimo"

Il passaggio di Sinisa Mihajlovic dalla Sampdoria alla Lazio nel 1998, costò a Cragnotti 22 miliardi di Lire (€11mln circa, ndr). Cifra alta ai tempi, ma secondo Walter Sabatini, se giocasse ora, il mister del Bologna varrebbe molto di più. Intervistato da Sky Sport, il DS rossoblù ha detto: "Se lo potrebbe permettere solo il Real Madrid. Tutti gli allenatori adesso vogliono avere un certo approccio propositivo dalla difesa. Uno come Mihajlovic, visto il calcio moderno, lo dovresti pagare come minimo 90 milioni di euro. Il suo piede e la sua balistica, seppur con caratteristiche diverse, è Di Bartolomei. Lui non dovrebbe mai calciare davanti ai calciatori in allenamento, perché gli trasmetterebbe un senso di inadeguatezza".