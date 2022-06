Lazio, Immobile e la Nazionale: "L'Italia il mio sogno. Non mi sono ritirato..."

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

In occasione del Leone d'Oro ricevuto a Venezia per meriti sportivi, Ciro Immobile ha parlato anche della Nazionale e del suo futuro in maglia azzurra dopo la mancata qualificazione ai Mondiali di Qatar. Il bomber della Lazio ha precisato: “Non mi sono ritirato dalla Nazionale. L’Italia è il mio sogno da quando ero bambino. Chi non sogna di indossare la maglia azzurra e vincere soprattutto. L’emozione di vincere l’Europeo è inspiegabile ed abbiamo fatto qualcosa di straordinario ed allo stesso modo abbiamo fatto una grande cavolata come quella del mondiale che ci porteremo dentro come quella della vittoria".

