Lazio, Immobile e le triplette: il record di Cavani nel mirino

Ciro Immobile si conferma, come sempre, l’uomo gol della Lazio. È una certezza per la sua squadra e poche sono le volte in cui non si è iscritto nel tabellino. Quest’anno ha iniziato la stagione col piede giusto, ha segnato sia contro l’Empoli sia contro lo Spezia addirittura con una tripletta. Il bomber biancoceleste ha un certo feeling con le triplette e ne ha realizzate 6 negli ultimi anni. Come riporta Kickest.it, il capitano biancoceleste sarebbe il secondo giocatore con più triplette segnate nelle ultime dieci stagioni. Con la maglia biancoceleste si è ripetuto 5 volte: con il Milan (2017), Spal (2018), Sampdoria (2020), Hellas Verona (2020) e l’ultima contro lo Spezia (2021). La sua primissima risale ai tempi del Torino e la mise a segno nella stagione 2013/14 contro il Livorno. Attualmente è secondo eguagliando Dries Mertens e Mauro Icardi, a un passo da Edinson Cavani che ne ha realizzate 7 detenendo il primo posto.

