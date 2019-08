Lazio, Immobile e Milinkovic nella top 11 di WhoScored

La Lazio vittoriosa all'esordio in campionato ha dato l'idea di una squadra compatta, feroce e bella da vedere. Su tutti hanno spiccato Immobile e Milinkovic, autori di una prestazione da urlo: il primo con un assist e passaggi altrettanto illuminanti, il secondo con una doppietta. Mica male come esordio. Tanto che i due big della Lazio di mister Inzaghi sono stati inseriti nella top 11 della settimana di WhoScored, sito specializzato in statistiche e risultati, con una media di 8.7 per Milinkovic e 8.9 per Immobile. Di seguito in foto la formazione completa.

Lazio, vicino il rinnovo di Milinkovic

Calciomercato Lazio, si riapre la pista Durmisi-Fenerbahce

Clicca qui per tornare all'homepage del sito