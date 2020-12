Lazio, Immobile l'unico a salvarsi: tra i migliori in trasferta e l'incidenza gol è altissima

Una Lazio che stenta a prendere quota, a trovare un equilibrio. Non vale lo stesso però per il suo bomber, Scarpa d'Oro in carica, che continua a segnare a raffica mantenendo percentuali altissime di realizzazione. I numeri incoronano ancora Ciro Immobile, tanto che la percentuale di incidenza sui gol totale della squadra è del 39%. Solo Ronaldo, Belotti e Ibrahimovic (43-42-40%) sono più decisivi per la propria squadra di riferimento. Non solo, l'attaccante partenopeo, dei 7 gol messi a segno in campionato, ha segnato 5 di questi in trasferta. Solo Cristiano Ronaldo ne ha fatti di più 7, finora in questo campionato.



Percentuale incidenza gol su gol totali della squadra Serie A 2020/21

43% Ronaldo (JUV)

42% Belotti (TOR)

40% Ibrahimovic (MIL)

39% Immobile (LAZ)

35% Castrovilli (FIO)

Classifica marcatori fuori casa Serie A 2020/21

7 Ronaldo

5 Immobile

5 Ibrahimovic

4 Lukaku

4 Mkhitaryan

4 Simeone

4 Gervinho

Si ringrazia Lazio Page per le statistiche