Lazio, Immobile nella Top 50 all time della Serie A per reti segnate

Formidabile, strepitoso, stupefacente. Sono finiti gli aggettivi per descrivere Ciro Immobile. L'attaccante biancoceleste con la tripletta di oggi, ha raggiunto quota 200 gol segnati in carriera. Non solo, perché l'attaccante partenopeo entra di diritto anche nella storia del campionato di Serie A. Raggiunta la posizione numero 49 nella classifica all time dei giocatori con più gol in Serie A. Stando a quanto riportato da Lazio Page, con 122 reti complessive, agganciati Higuain e Ferraris. Tra i calciatori attualmente in attività, solo Quagliarella (158) e Ibrahimovic (123), hanno segnato di più.