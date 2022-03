Lazio, Immobile non preoccupa: l'esito della lastra

Fonte: Carlo Roscito - Lalaziosiamonoi.it

Buone notizie per la Lazio e Maurizio Sarri. Ciro Immobile nella gara contro il Cagliari è rimasto a terra per una gomitata al costato di Lovato. Inizialmente il bomber ha fatto spaventare i suoi compagni e il tecnico toscano con tanto di barella per soccorrerlo. Il capitano della Lazio è rientrato in campo dopo qualche minuto ma la botta gli faceva comunque male. Nella giornata di ieri, Immobile si è sottoposto alle lastre di controllo come da copione che fortunatamente non hanno evidenziato gravi infortuni: solo una contusione al costato. Scampata dunque l’infrazione costale o microfrattura.