Lazio, Immobile raggiunge Signori nella speciale classifica

Ennesimo passaggio di consegne tra Re Beppe e King Ciro, a segnare la fine di un'epoca e l'inizio di una nuova. Dopo averlo superato nella classifica all-time dei marcatori biancocelesti, Immobile raggiunge, con la rete segnata al Crotone, Signori a quota 107 gol in Serie A con la maglia della Lazio. Entrambi sono sotto il cospetto del bomber dei bomber, Silvio Piola, che comanda con 143 marcature. Seguono nella speciale classifica Tommaso Rocchi (82 gol) e Giorgio Chinaglia (77 gol).

