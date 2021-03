Lazio, Immobile ringrazia i tifosi: il post social - FOTO

Una giornata storica quella di ieri per la Lazio e Ciro Immobile, a cui è stata consegnata la Scarpa d'oro vinta nella scorsa stagione. Emozionante ogni singolo attimo vissuto in Campidoglio, in una location che lo ha consacrato re dei bomber europei 2019-20. L'unico rammarico per Immobile è di non aver potuto condividere la sua felicità con l'Olimpico pieno, anche se un gruppo di tifosi fuori dall'aula Giulio Cesare ha srotolato uno striscione: "Ciro Immobile: campione e orgoglio della prima squadra della Capitale". Sul suo profilo Instagram Ciro ha voluto ringraziarli, ribadendo quanto già detto ieri: Immobile è nel cuore dei tifosi e i tifosi sono nel cuore di Immobile, in un binomio indivisibile.

