Lazio, Immobile sempre vicino alla piccola Noemi: all'asta maglia e scarpini

Al termine della sfida di questo pomeriggio contro il Bologna, vinta dalla squadra di Simone Inzaghi, Ciro Immobile ha consegnato la propria maglia ad Anna Maria Nastri, Responsabile Sviluppo Progetti e Business della Lazio. Sia la casacca con l'aquila sul petto che gli scarpini indossati dal bomber di Torre Annunziata sono stati immediatamente messi all'asta sul sito di beneficenza Charity Star. Il ricavato andrà alla piccola Noemi, la bimba rimasta ferita per errore nell'agguato di Piazza Nazionale. Al momento, l'ultima offerta fatta per la maglia è di 130 euro. Di 100 euro, invece, la somma messa sul piatto per gli scarpini con i quali l'attaccante ha siglato, finora, 27 gol in Serie A.

Lazio - Bologna, euforia biancoceleste sui social: "Bravi tutti!" - FOTO

Lazio, il primo posto è tuo! Bologna battuto 2-0 con Magic Luis e Correa

TORNA ALLA HOMEPAGE