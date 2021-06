Lazio, Immobile sfida Piola anche in Nazionale: ecco il dato

ITALIA, IMMOBILE - Immobile ha partecipato con un gol e un assist al poker dell'Italia contro la Repubblica Ceca, aggiornando le sue statistiche in Nazionale. Come si legge sul sito della Figc, per l'attaccante della Lazio è il 13° centro in azzurro, il sesto sotto la gestione di Roberto Mancini. Con l'attuale tecnico degli Azzurri, soltanto Andrea Belotti conta più marcature (8). Con 13 reti all'attivo Ciro è diventato il secondo miglior marcatore della Lazio con la maglia dell'Italia, dopo Silvio Piola (28), e ha agganciato a quota 13 gol in Nazionale Pierluigi Casiraghi, Mario Magnozzi, Raimundo Orsi e Andrea Pirlo. Prima dell’amichevole contro la Repubblica ceca soltanto una volta Immobile aveva sia segnato che fornito un assist nello stesso match con l'Italia: nel novembre 2019 (vs Armenia).