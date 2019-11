Lazio, Immobile supera Totti per gol con la maglia dell'Italia

Italia - Armenia è la partita in cui Immobile ha raggiunto la doppia cifra per gol con la maglia azzurra. L'attaccante della Lazio ha effettuato il contro-sorpasso sull'amico Belotti, che venerdì a Zenica era salito a quota 9, ma non solo. Nell'eterno derby tra Lazio e Roma, Immobile ha superato anche Totti, che con l'Italia ha messo a segno 9 reti. Se per il giallorosso il dato è definitivo, per il biancoceleste invece è in continuo aggiornamento. Per la gioia di tutti i tifosi azzurri.

Pubblicato il giorno 18/11/19 alle ore 23:30