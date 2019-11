Lazio, Immobile ti porta a cena: presto l'invito per i 100 gol

Cento gol con la maglia della Lazio e il regalo alla squadra: Ciro Immobile porta tutti a cena. A San Siro, quando è andato in tripla cifra in una notte magica, l’attaccante ha ringraziato tutti i compagni, ad uno ad uno. E come riporta la rassegna di Radiosei, presto ci sarà una cena per celebrare il fantastico record. Non c’è ancora una data, anzi. Il calendario è fitto, giovedì in Europa League contro il Celtic bisogna solo e soltanto vincere. Ma l’euforia è tanta per Ciro. E presto tutti ad onorarlo intorno ad una tavola.

