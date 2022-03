Lazio, Immobile verso il record dei record: la top 10 dei marcatori di Serie A si avvicina

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Vedere Ciro Immobile giocare con la maglia della Lazio equivale a vedere la storia che si riscrive, in presa diretta davanti ai nostri occhi. Come sottolinea l'odierna rassegna stampa a cura di Radiosei, ogni domenica Ciro impone agli addetti ai lavori di aggiornare record avvicinati e infranti e, dopo aver superato Piola nella classifica dei migliori marcatori laziali e averlo appaiato per quanto riguarda il dato dei gol segnati in Serie A in biancoceleste, uno dei prossimi obiettivi è quello di entrare nell'olimpo dei bomber più prolifici della storia del campionato italiano a girone unico. Questa speciale top ten è guidata sempre dal solito Piola con 274 reti, seguito da Totti (250), Nordahl (225), Meazza e Altafini (216), Di Natale (209), Baggio (205), Hamrin (190), Signori, Del Piero e Gilardino (188). Immobile si trova attualmente a quota 175, mancano 13 gol per arrivare alla decima posizione con dieci giornate di campionato ancora da giocare. E poi chissà: la media gol di Ciro è di 0,62 reti a partita, il numero di marcature che mette a segno in Serie A ogni anno lo porta ai ritmi di Cristiano Ronaldo, Lewadowski e Messi. Quale sarà la posizione finale del miglior bomber laziale di sempre ce lo dirà solo il tempo.

Pubblicato il 7/03